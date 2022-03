Immensee Drei tote Schafe und einen überfahrenen Wolf entdeckt Ein Wolf hat in Immensee (SZ) wohl drei Schafe gerissen. Ein toter Wolf, der später am Abend auf dem Bahntrasse gefunden wurde, scheint dies zu bestätigen. 30.03.2022, 08.48 Uhr

Als ein Passant dem Wolf in Immensee entgegenkam, machte das Tier kehrt. Bild: bote.ch

Drei Schafe wurden am Dienstagmorgen in Immensee tot aufgefunden. Die Rissspuren und die Situation vor Ort deuteten auf einen Wolf hin, teilte der Kanton Schwyz am Mittwoch mit. Daraufhin wurde der Herdenschutzalarm via SMS ausgelöst.