Glückskette sammelt fast zwei Millionen Franken für Afghanistan

Humanitäre Hilfe Glückskette hat fast zwei Millionen Franken für Afghanistan gesammelt Bislang sind bei der Glückskette fast zwei Millionen Franken für Afghanistan zusammengekommen. Doch die Bedürfnisse vor Ort bleiben weiterhin gross. Deshalb erneuert die Glückskette den Spendenaufruf. 06.09.2021, 17.24 Uhr

Die humanitäre Lage in Afghanistan ist nach wie vor sehr prekär. (Symbolbild) Keystone

Afghanistan schlittert seit der Machtübernahme der Taliban immer tiefer in eine humanitäre Krise. Bereits davor sei über ein Viertel der Bevölkerung aufgrund von Dürre, Kämpfen und der Coronapandemie von einer Hungersnot bedroht gewesen. Die Glückskette sammelt seit dem 26. August spenden für das Land am Hindukusch. Bislang sind fast zwei Millionen Franken zusammengekommen, wie die Spendensammelorganisation am Montag mitteilt.