Herdenschutz War es ein Wolf? Zwei tote Yaks in Glarner Alpen entdeckt Im Gebiet Mullern oberhalb der Glarner Ortschaft Näfels sind zwei Yaks tot aufgefunden worden. Bei einem dritten Tier wurde ein Abort festgestellt. 29.06.2022, 10.32 Uhr

Im Kanton Glarus sind zwei gerissene Yaks aufgefunden worden. Ob ein Wolf im Spiel war, wird nun abgeklärt. (Symbolbild) Keystone

Wie das zuständige Departement des Kantons Glarus am Mittwoch mitteilte, sind die zwei toten Tiere und die Totgeburt bereits am Montagabend aufgefunden worden. Den Abort werten die Behörden dabei als einen Hinweis auf eine aussergewöhnliche Stresssituation, wie sie schreiben. Ob an dem Vorfall ein Wolf beteiligt war, soll laut Mitteilung eine Untersuchung der Tierkadaver an der Universität Bern zeigen.

Wie der Kanton Glarus mit Verweis auf den Yakzuchtverein schreibt, leben in der Schweiz derzeit rund 930 Yaks. Die in Hochasien verbreitete Rinderart werde in der Ostschweiz aktuell von 17 Betrieben gehalten.

Zwei Dutzend Tierrisse seit Anfang Jahr

Gleichentags meldet Glarus, in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres seien im Kanton 24 Nutztiere gerissen worden – 18 davon seien «trotz Herdenschutz getötet» worden. «Der Herdenschutz bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe für alle Beteiligten», schreibt die Abteilung Landwirtschaft in ihrer Mitteilung weiter. Sie wolle mit Fakten die öffentliche Diskussion «versachlichen».

Und die Hoffnung bleibe, dass dank dem auf nationaler Ebene gefundenen Kompromiss zur Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes «spätestens» im kommenden Sommer eine «massvolle Regulierung» des Wolfsbestands möglich sein werde. (sat)