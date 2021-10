Herbstwetter Oben blau, unten grau: Vielerorts hält am Samstag der Hochnebel Einzug Über grossen Teilen der Schweiz hängt am Wochenende der Hochnebel. In den Bergen sorgt ein Hoch dafür für ideales Wanderwetter. 09.10.2021, 11.12 Uhr

Der Hochnebel ist wieder da und bedeckt am Samstag grosse Teile der Ost-, Nordwest- und Zentralschweiz. (Symbolbild) Keystone

Nach dem spätsommerlichen Wetter von letztem Wochenende hält am Samstag der Hochnebel Einzug. Grosse Teile der Nordwestschweiz, der Ost- und Zentralschweiz liegen am Samstag unter einer Hochnebeldecke. Gemäss dem interaktiven Dienst der Nebelkarte Schweiz liegt sie bei circa 1250 Metern. Erst am Sonntag dürfte sich der Hochnebel laut Meteonews allmählich auflösen.