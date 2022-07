Solarpanels explodierten auf Dach eines Einkaufszentrums

Herblingen SH Solarpanels explodieren auf Dach eines Einkaufszentrums – mehrere Zehntausend Franken Schaden Am Samstagmittag explodierten auf dem Dach eines Einkaufszentrums in Herblingen (SH) ein Teil der Solarpanels. Verletzt wurde niemand. Der zuständige Energieversorger untersucht nun den Vorfall. 31.07.2022, 11.25 Uhr

Experten müssen die genaue Schadensumme noch eruieren. Die Polizei schliesst eine Fehlmanipulation aus. BRK News

Ein Angestellter im Einkaufszentrum in Herblingen vernahm am Samstag gegen 16 Uhr einen Knall, der vom Dach des Gebäudes ausging. Die ausgerückte Feuerwehr und Polizei stellte fest, dass ein Teil der Solarpanels auf dem Dach explodierte und aus ihrer Verankerung herausgeschleudert wurde. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Schaffhauser Polizei am Sonntag mitteilt.