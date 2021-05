Hausbesetzung Polizeieinsatz: Autonomes Zentrum in Lugano geräumt Am Nachmittag hatten rund 100 Autonome im Stadtzentrum für die Erhaltung des Zentrums demonstriert und in der Folge ein leer stehendes Gebäude besetzt. Auch dieses wurde geräumt. Gerhard Lob 30.05.2021, 08.48 Uhr

An dem Räumungseinsatz vom Samstag war auch die Kantonspolizei beteiligt. (Symbolbild) Keystone

Das autonome Zentrum im ehemaligen Schlachthof von Lugano ist Geschichte. Die Stadtpolizei von Lugano hat in Zusammenarbeit mit kantonalen Einsatzkräften am späten Samstagabend das Zentrum geräumt. Den Einsatz bestätigte die Polizei in der Nacht offiziell in einer Medienmitteilung. Der Räumung war eine Demonstration mit rund hundert Teilnehmern vorangegangen, die ein weiteres Gebäude in Beschlag nahmen. Auch dieses ist laut Angaben der Polizei geräumt worden.