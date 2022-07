Wolf-Abschuss im Wallis: der Wolf vom Val-d'Illiez ist tot

Grossraubtiere Nach 12 Rissen: Jetzt ist der Wolf vom Walliser Val-d'Illiez erlegt Vor zehn Tagen gab der Kanton Wallis grünes Licht für den Abschuss des einzelnen Wolfes. Nun hat ihn die kantonale Wildhut innerhalb des bewilligten Bereichs erlegt. 25.07.2022, 14.42 Uhr

Der erlegte Wolf soll im Wallis 12 Nutztiere gerissen haben. Kanton Wallis

60 Tage hätten die Walliser Wildhüter Zeit gehabt, um den Wolf zu töten. Doch bereits einen Tag, nachdem die Abschussbewilligung gültig war, waren sie erfolgreich. Wie der Kanton Wallis am Montag mitteilt, wurde am Samstag im Val-d'Illiez ein Wolf von der Wildhut erlegt. Das erlegte Tier wird nun zur Diagnose und Identifizierung an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern geschickt.