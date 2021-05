Grosse kantonale Unterschiede Nach Hitzesommer: Weniger Bienenvölker haben den Winter überlebt Ein Siebtel aller Bienenvölker in der Schweiz hat den Winter nicht überlebt. Das ist leicht mehr als in den Vorjahren. Hinzu kommen weitere Völker, die bei der Auswinterung eingegangen sind. Samuel Thomi 31.05.2021, 12.12 Uhr

Letzten Winter sind in der Schweiz etwas mehr Bienenvölker eingegangen. Das sorgt bei Imkerinnen und Imkern für Verunsicherung. Britta Gut

Konkret sind im vergangenen Winter 14,2 Prozent der Bienenvölker in der Schweiz eingegangen. Das ist ein Prozentpunkt mehr als im Vorjahreszeitraum, schreibt der Imkerverband Apisuisse mit Verweis auf eine Umfrage bei 1633 Bienenhaltenden am Montag in einer Mitteilung. Damit zeige sich nach drei Jahren des Rückgangs wieder ein leichter Anstieg bei den Winterverlusten. Zu diesen hinzu kommen weitere 10,9 Prozent der Völker, die sich nach der Auswinterung im Frühling nicht zu einem Wirtschaftsvolk entwickelten. Insgesamt haben Imkerinnen und Imker damit im Schnitt ein Viertel der Bienenvölker verloren.