2 Kilo Sprengstoff im Gepäck: Nun wurde die Anklage eingereicht

Grenzübergang Thayngen Zwei Kilo Sprengstoff im Gepäck: Nun reicht Bundesanwaltschaft Anklage ein Wohl um Bankomaten zu sprengen: Der Mann, der Anfang November 2021 Sprengstoff über die Schweizer Grenze schmuggeln wollte, muss sich vor dem Bundesstrafgericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft hat ihre Anklage eingereicht. 22.08.2022, 11.34 Uhr

Die Bundesanwaltschaft vermutet, dass die Unbekannten Bankomaten sprengen wollten – so wie hier im vergangenen Dezember in Volketswil. (Archivbild) Keystone

Anfang November des vergangenen Jahres versuchte ein 51-jähriger Niederländer via Deutschland bei Thayngen in die Schweiz zu reisen. Im Gepäck: Sprengstoff. Er kam jedoch nicht weit. Der Zoll wurde in beide Richtungen gesperrt, die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort und der Mann wurde verhaftet.

Nun hat die Bundesanwaltschaft (BA) Anklage gegen den Mann erhoben, wie sie am Montag mitteilte. Der Beschuldigte muss sich vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona vor allem wegen «des Weiterschaffens von Sprengstoff und Widerhandlungen gegen das Sprengstoffgesetz» verantworten. Der Mann befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft und soll nun in Sicherheitshaft verlegt werden. Die Strafanträge will die BA bei der Hauptverhandlung bekannt geben.

Alles dabei, um Bankomaten zu sprengen

In ihrer Medienmitteilung listet die BA auf, was der Mann alles in die Schweiz transportieren wollte: Neben vier Paketen mit rund zwei Kilogramm Sprengstoff hatte er unter anderem Sturmhauben, vier Kanister mit Benzin à 25 Liter, gefälschte Kontrollschilder, Funkauslöser, Metallbleche und -stangen im Gepäck. Dazu kamen ein Geissfuss, ein Hammer, Vorschlaghammer sowie zwei Bolzenschneider.

Die BA wirft ihm vor, dass er den Sprengstoff zusammen mit den anderen Gegenständen an unbekannte Personen in der Schweiz übergeben wollte. Er soll gewusst haben, was er im Gepäck hatte oder «zumindest billigend» davon ausgegangen sein. Auch soll ihm bekannt gewesen sein, dass der Sprengstoff für ein Verbrechen gebraucht werden sollte. Die BA vermutet, dass die Unbekannten damit Bankomaten sprengen wollten. Hinweise auf eine terroristisch motivierte Tat gibt es laut BA hingegen bis jetzt keine.

Ermittlungen laufen weiter

Noch nicht bekannt ist, wer den Sprengstoff erhalten sollte. Die BA führt noch immer ein Strafverfahren gegen Unbekannt, um diese Personen zu finden. «Da diese Personen jedoch trotz umfangreicher Ermittlungen bis heute nicht identifiziert werden konnten, hat die BA das Verfahren gegen Unbekannt vom Verfahren gegen den niederländischen Staatsbürger abgetrennt», teilte die BA auf Anfrage von CH Media mit.

Sie trägt damit dem Beschleunigungsgebot Rechnung und konnte so das Vorverfahren gegen den beschuldigten 51-Jährigen möglichst rasch abschliessen und zeitnah Anklage erheben – auch dank der guten Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene. Denn für gewisse Ermittlungshandlungen waren die Behörden auf Rechtshilfe angewiesen – etwa für die Hausdurchsuchung in den Niederlanden. (abi)