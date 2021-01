Graubünden Aus Lawine gerettet: Hunde der Verschütteten bellten um Hilfe Zwei Wanderer wurden von einer Lawine im Bündnerischen Averstal verschüttet. Weil die Hunde der Verschütteten laut bellten, wurden zwei weitere Personen auf sie aufmerksam und alarmierten die Rega. 31.01.2021, 12.29 Uhr

Ein Rettungshelikopter der Rega konnte die Verschütteten aus dem Averstal ins Spital fliegen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Zwei Personen hatten am Samstagnachmittag Glück im Unglück, als sie im Bündnerischen Averstal mit ihren vierbeinigen Begleitern unterwegs waren. Kurz nach 15 Uhr wurden die beiden Personen auf dem Wanderweg von einer Lawine verschüttet, die sich am Gegenhang spontan gelöst hatte, wie die Rettungsflugwacht Rega am Sonntag mitteilt.

Allerdings haben die Schneemassen die zwei Hunde der Wanderer nicht erfasst. Die Vierbeiner begannen daraufhin laut zu bellen und liefen über dem Lawinenkegel hin und her. So wurde eine Gruppe von Schneeschuhläufern, die im selben Tal unterwegs war, auf die Vierbeiner aufmerksam, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Schneeschuhläufer machten sich auf den Weg zum Lawinenkegel und entdeckten vor Ort eine Hand, die aus dem Schnee ragte.

Laut Mitteilung alarmierten die Schneeschuhläufer die Einsatzzentrale der Rega und begannen sofort, die verschütteten Personen auszugraben. Beide Verschütteten wurden daraufhin von der Rettungscrew der Rega mit einer leichten Unterkühlung ins Spital geflogen.