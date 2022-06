Grandvillard FR Auto stürzt in Schlucht hinab: Unfall fordert zwei Tote Zwei Senioren haben bei einem Autounfall am Donnerstag in Grandvillard FR ihr Leben verloren. Das Fahrzeug ist in eine Schlucht hinabgestürzt. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. 17.06.2022, 09.57 Uhr

Die Bergung der Verstorbenen gestaltete sich aufgrund des unwegsamen Geländes schwierig. (Symbolbild) Kapo FR

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Alpenstrasse Sasselaz in der Freiburger Gemeinde Grandvillard. Gemäss ersten Erkenntnissen kam das Auto in einer Kurve von der Strasse ab und stürzte daraufhin mehrere Dutzend Meter in eine Schlucht hinab. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der beiden 90-jährigen Insassen feststellen, wie die Kantonspolizei Freiburg am Freitag mitteilte.