Lawine geht im Goms auf Loipe nieder: Zwei Langläufer gerettet

Goms (VS) Lawine geht auf Loipe nieder: Zwei Langläufer gerettet Am Donnerstag hat im Goms eine Lawine eine Loipe verschüttet. Zwei Wintersportler konnten von Drittpersonen aus den Schneemassen befreit und ins Spital gebracht werden. Der Vorfall wird untersucht. 03.02.2022, 17.22 Uhr

Eine Lawine bei Oberwald hat am Donnerstag auch eine Langlaufloipe und darauf zwei Wintersportler verschüttet. Sie konnten gerettet werden. Kapo VS

Der Schnee löste sich gegen 13.30 Uhr auf 2100 Meter über Meer und donnerte im Löwwenegraben bei Oberwald ins Tal. Die Lawine überquerte dabei auch eine Langlaufloipe und erfasste zwei Wintersportler. Wie die Kantonspolizei Wallis gleichentags mitteilte, sind die Langläufer teilweise vom Schnee zugedeckt worden, konnten aber von Drittpersonen noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte befreit werden. Sie wurden mit unbekannten Verletzungen per Helikopter ins Spital Visp geflogen.

Aktuell herrscht in den Walliser Alpen Gefahrenstufe 3 und damit – laut dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SFL) – «erhebliche» Lawinengefahr. Zur aktuellen Situation in den Alpen schreibt das SFL in seinem Lawinenbulletin vom Donnerstag: «Die vielerorts mächtigen Neu- und Triebschneeschichten von Dienstag und Mittwoch liegen an West-, Nord- und Osthängen auf einer ausgeprägten schwachen Schicht.» Am zentralen und östlichen Alpennordhang, im nördlichen Wallis sowie in Graubünden seien darum am Donnerstag «zahlreiche grosse Lawinen durch Personen oder bei Lawinensprengungen ausgelöst» worden.

Wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt, handelt es sich bei den Verletzten im Goms um einen 79-jährigen Mann und eine 73-jährige Frau. Beide sind Schweizer Staatsangehörige und wohnen in der Deutschschweiz. Nähere Auskünfte konnte die Kantonspolizei auf Anfrage von CH Media zunächst nicht machen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Im Einsatz standen laut Polizei auch der Ambulanzdienst Goms, zwei Helikopter der Air Zermatt, zehn Bergretter sowie fünf Lawinenhundeführer. (sat)