Bis Donnerstag: Züge fallen zwischen Genf und Lausanne aus

Gleisschaden Bahnverkehr zwischen Lausanne und Genf bleibt bis Donnerstag unterbrochen Wegen eines Gleisschadens musste der Bahnverkehr zwischen Lausanne Genf eingestellt werden. Reisende werden gebeten, die Region zu meiden. 10.11.2021, 10.58 Uhr

Der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Genf bleibt unterbrochen und kann erst morgen Donnerstag wieder aufgenommen werden. Dies teilten die SBB am Mittwochvormittag mit. Reisende werden gebeten, von nicht dringenden Fahrten in die Region abzusehen. Zwischen Morges und Allaman fahren Ersatzbusse, ausserdem sind zeitweise Sonderzüge zwischen Nyon und Genf im Einsatz.

Grund für den Betriebsunterbruch ist eine Gleissenkung, die sich am Dienstagabend in Tolochenaz ereignet hat. Verursacht wurde sie durch Arbeiten eines Drittunternehmens. Dieses habe zehn Meter unter der Bahntrasse Rohre verlegt.

In der Nacht auf Mittwoch hatten Spezialisten das Loch von mehr als fünf Kubikmetern mit Schotter und Zement gefüllt, sodass am Mittwochmorgen wieder erste Züge fahren konnten. Kurz darauf tat sich jedoch ein neuer Hohlraum unter den Gleisen auf. Der Zugverkehr sei deshalb aus Sicherheitsgründen vollständig eingestellt worden, so die SBB. (wap)