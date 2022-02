Getötete Frau in Zürich: Mutmasslicher Täter bereits in Haft

Gewaltdelikt Getötete Frau in Zürich: Mutmasslicher Täter sitzt in Österreich bereits in Haft Bei der Frau, die vor zwei Wochen tot in ihrer Wohnung in Zürich aufgefunden wurde, handelt es sich um eine 54-jährige Schweizerin. Klar ist nun auch: Sie wurde Opfer eines Tötungsdelikts. Verdächtigt wird ein 23-jähriger Rumäne. 21.02.2022, 09.31 Uhr

Die Polizei geht von einem Gewaltdelikt aus. (Symbolbild) Keystone

Für die Polizei stand von Beginn weg ein Gewaltdelikt im Vordergrund. Nun zeigt sich: Die Frau ist Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Das hätten rechtsmedizinische Untersuchungen ergeben, schreiben die Kantonspolizei Zürich und die Zürcher Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung vom Montag.

Der Tod der 54-jährigen Schweizerin müsse bereits eine Woche vor ihrem Auffinden eingetreten sein. Die Frau war am 11. Februar tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Zur genauen Todesursache machen die Behörden keine Angaben.

Unter dringendem Tatverdacht steht ein 23-jähriger Rumäne. Sein Aufenthaltsort in Österreich konnte vergangene Woche ermittelt werden. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit einigen Tagen in Österreich in Haft im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Graz von Anfang Februar.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den Mann eröffnet und steht in engem Kontakt mit den österreichischen Behörden. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. (rwa)