Gesundheitsrisiko Öffentliche Warnung: Salmonellen in Erdmandelmehl gefunden Im Erdmandelmehl der Marke «Back to the roots» sind Salmonellen festgestellt worden. Eine Gesundheitsgefährdung wird nicht ausgeschlossen. 01.06.2021, 16.33 Uhr

Konsumenten wird empfohlen, das Erdmandelmehl nicht zu verzehren und zu entsorgen. HO

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV publizierte am Dienstag eine Warnung zum Salmonellenfund im Erdmandelmehl der Marke «Back to the roots». Die Produzentin Pure Natural Food SA hat ebenfalls einen Rückruf angeordnet. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, schreibt das BLV. Es empfiehlt den Konsumenten deshalb, das Produkt nicht zu verzehren und stattdessen zu entsorgen. Zum Verkauf stand das Erdmandelmehl in verschiedenen Apotheken. (wap)