Gesundheit Vor 40 Jahren wurde Aids entdeckt – Aids-Hilfe Schweiz startet neue Kampagne Zum traurigen Jubiläum der Entdeckung von Aids startet die Aids-Hilfe Schweiz eine neue Kampagne. Darin geht es um medizinische Fortschritte und den veränderten gesellschaftlichen Diskurs. 05.06.2021, 05.00 Uhr

Vor 40 Jahren wurde erstmals über Aids berichtet. Nun will die Aids-Hilfe Schweiz eine neue Medien- und Informationskampagne starten. Keystone

Am 5. Juni 1981 wurde die Welt erstmals aufmerksam auf eine Krankheit, die später als Aids bekannt wurde. Das US-amerikanische Gesundheitsamt veröffentlichte damals eine ungewöhnliche Beobachtung: Bei fünf jungen, schwulen Männern in Los Angeles trat in den letzten neun Monaten eine seltene Form der Lungenentzündung auf – eigentlich ein Symptom schwerer Immunschwäche.