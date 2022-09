Genf Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden Am Sonntagmorgen wurde ein Gefangner des Genfer Gefängnisses Champ-Dollon leblos in seiner Zelle aufgefunden. Es laufen weitere Ermittlungen. 18.09.2022, 17.19 Uhr

Die Haftanstalt Champ-Dollon ist in der Genfer Gemeinde Puplinge angesiedelt. (Archiv) Keystone

Der Häftling wurde am Sonntag um 7 Uhr leblos in seiner Zelle vorgefunden, wie die Genfer Staatskanzlei mitteilt. Laut Mitteilung war der Verstorbene allein in seiner Zelle in der Haftanstalt Champ-Dollon. Ein Gerichtsmediziner konnte vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat derweil eine Untersuchung eingeleitet. Weitere Informationen teilen die Genfer Behörden zu diesem Zeitpunkt nicht mit. (dpo)