Sanetsch: Pilot stirbt bei Absturz mit Segelflugzeug

Gegen Felswand geprallt Absturz im Sanetsch-Gebiet: Pilot stirbt bei Unfall mit Segelflugzeug Am Samstag verlor der Pilot eines Segelflugzeugs bei einem Absturz im Wildhornmassiv sein Leben. Das Flugzeug prallte oberhalb von Visse in eine Steilwand. 29.05.2022, 09.12 Uhr

Der Tote wurde oberhalb von Visse aus einer Steilwand geborgen. ho Kapo VS

Das Flugzeug sei oberhalb von Visse in der Gemeinde Savièse in eine Felswand geflogen, teilte die Kantonspolizei Wallis am Sonntag mit. Der Pilot war alleine an Bord. Er konnte von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden. Es handelt es sich um einen 57-jährigen Schweizer aus dem Kanton Waadt. Die Ursache des Absturzes wird nun von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle abgeklärt. (wap)