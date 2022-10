Tödlicher Abstürz bei Tierberglihütte am Steingletscher

Gadmen BE 42-Jährige Wanderin stürzt beim Steingletscher zu Tode Eine Bergsteigerin ist beim Steingletscher am Sonntag tödlich verunglückt. Polizei und Staatsanwaltschaft führen weitere Ermittlungen zum Unfallhergang. 31.10.2022, 16.33 Uhr

Die Verstorbene wollte von der Tierberglihütte absteigen, als sie eine Felswand hinunter stürzte. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall ereignet sich am Sonntagnachmittag gegen 13.15 Uhr. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Frau zusammen mit einem Begleiter zur Tierberglihütte gewandert, die sich über dem Gadmertal am Steingletscher befindet. Beim Abstieg ist die Frau aus noch zu klärenden Gründen eine Felswand hinunter gestürzt. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod der verunfallten Frau feststellen, wie die Berner Kantonspolizei und regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Montag mitteilen.