Fussballmatch Zürcher Stadtpolizei mit Gummischrot und Tränengas gegen GC- und FCZ-Fans GC- und FCZ-Anhänger gerieten am Donnerstag aneinander. Die Stadtpolizei Zürich trennte sie mit Gummischrot und Reizstoff. Zudem verhaftete sie mehrere Personen. 21.05.2021, 10.50 Uhr

Zuerst feierten die GC-Fans friedlich, danach wurden sie von FCZ-Anhängern angegriffen. Keystone

Eigentlich gab es für die GC-Anhänger am späten Donnerstagabend Grund zur Freude: Nach dem 2:1-Sieg gegen den SC Kriens im letzten Meisterschaftsspiel der Challenge League stand der Aufstieg in die Super League fest. Mehrere hundert GC-Fans verfolgten das Spiel friedlich vor dem Stadion und feierten den Wiederaufstieg, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Dabei wurden auch Feuerwerk und Knallpetarden sowie Fackeln gezündet.