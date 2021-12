Ausschreitungen nach FCZ-Spiel: Tramfahrer spitalreif geschlagen

Fussball Ausschreitungen nach FCZ-Spiel gegen St. Gallen: Tramfahrer spitalreif geschlagen Am Samstag kam es nach einem Fussballspiel zwischen dem FC Zürich und dem FC St. Gallen zu tätlichen Angriffen auf Mitarbeitende der Zürcher Verkehrsbetriebe. 19.12.2021, 15.41 Uhr

Bei den Angreifern handelt es sich mutmasslich um Anhänger des FC Zürich. (Symbolbild) Keystone

Nach dem Fussballspiel zwischen dem FC Zürich und dem FC St. Gallen im Zürcher Letzigrund-Stadion ist es am Samstagabend offenbar zu wüsten Szenen gekommen. Wie die Kantonspolizei am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, wurde ein Tramfahrer der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) am späteren Abend angegriffen und «erheblich» verletzt. Er wurde ins Spital gebracht. Eine Kundenberaterin der VBZ sei ebenfalls tätlich angegangen worden.