Fürstentum Liechtenstein Fürstin Marie von und zu Liechtenstein 81-jährig im St.Gallischen Grabs gestorben Nach einem Schlaganfall starb die Fürstin Marie von und zu Liechtenstein am Samstag in einem Krankenhaus in Grabs im Kanton St.Gallen. 22.08.2021, 10.44 Uhr

Die Fürstin Marie zusammen mit ihrem Ehemann Fürst Hans-Adam II. unterwegs in Vaduz am Liechtensteiner Staatsfeiertag 2019. Keystone

Die Fürstin Marie von und zu Liechtenstein ist tot. Die Ehefrau von Fürst Hans-Adam II. verstarb am Samstag mit 81 Jahren in einem Krankenhaus im St.Gallischen Grabs, wie das Fürstentum in einer Stellungnahme mitteilte. Der Gesundheitszustand der Fürstin habe sich nach einem Schlaganfall vom Mittwoch stetig verschlechtert. Sie sei «im Beisein der Familie und nach Empfang der heiligen Sterbesakramente friedlich und in grossem Gottvertrauen entschlafen», so das Fürstentum. Die Fürstin galt als sozial sehr engagiert und kunstaffin. Zuletzt hatte sie nur noch selten öffentliche Auftritte wahrgenommen.