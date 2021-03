Verkehrsunfall Fünf Personen müssen nach Autounfall beim Thunersee ins Spital Am nördlichen Thunerseeufer bei Sundlauenen hat sich am Samstag Abend ein schwerer Autounfall ereignet. Fünf Personen mussten ins Spital. 14.03.2021, 16.30 Uhr

Die Kantonspolizei Bern musste nach einem Unfall die Staatsstrasse beim Thunersee für mehrere Stunden sperren. Keystone

(gb) In den Unfall am frühen Samstag Abend waren drei Autos involviert. Wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, geriet ein von Interlaken her kommendes Fahrzeug bei Sundlauenen auf die Gegenfahrbahn und prallte zuerst seitlich, dann frontal, in zwei entgegenkommende Fahrzeuge.