Caritas-Direktor verlässt bereits wieder das Hilfswerk

Führungswechsel Caritas-Direktor verlässt nach acht Monaten das Hilfswerk Caritas Schweiz und dessen Direktor, Peter Marbet, gehen getrennte Wege. Beide Parteien seien übereingekommen, das Arbeitsverhältnis aufzulösen. 17.08.2021, 16.50 Uhr

Der Grund für den Wechsel an der Spitze des Hilfswerks liege an den unterschiedlichen Auffassungen von Führung und Zusammenarbeit. Dies teilte Caritas am Dienstag mit. Vorübergehend werde der stellvertretende Direktor Hans Krummenacher die Geschäfte führen.