Freizeitunfall Vals GR: Zwei vermisste Wintersportler tot aufgefunden Im bündnerischen Safiental sind am Karsamstag zwei Skitourengänger vermisst worden. Sie konnten am Abend nur noch tot aus einem Lawinenkegel geborgen werden. 17.04.2022, 14.14 Uhr

Hier wurden die beiden vermissten Alpinisten gefunden. Kapo GR

Ein 34-jähriger Alpinist und seine 22-jährige Begleiterin waren am Freitagmorgen in Safien Thalkirch gestartet, um mit den Skiern den Piz Tomül zu besteigen. Um die Mittagszeit wurden die beiden auf dem Gipfel gesehen. Danach herrschte Funkstille. Angehörige alarmierten darauf am Nachmittag die Rega, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Sonntag schreibt.