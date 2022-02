Schneesportunfälle: Starker Anstieg der Mehrfachverletzungen

Freizeitunfälle Unfälle im Schneesport werden immer gravierender Die Verletzungen bei Schneesportunfällen werden immer gravierender. Besonders betroffen davon sind ältere Wintersportler. Darum mahnt die Suva zur Vorsicht. 15.02.2022, 09.41 Uhr

Vor allem ältere Wintersportler sind gefährdet, sich bei Unfällen schwerz zu verletzen. (Symbolbild) HO/Suva

Der Anteil der Unfälle mit Mehrfachverletzungen beim Schneesport hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt. 2019 waren es rund 20 Prozent der 34'000 Schneesportunfälle, die mehr als ein verletztes Körperteil zur Folge hatten, wie die Unfallversicherung Suva am Dienstag mitteilte. Zum Vergleich: 2004 waren es lediglich rund 10 Prozent. Am stärksten betroffen ist die Altersgruppe der über 55-Jährigen.