Frontalkollision mit Baslerin: Töfffahrer erliegt Verletzung

Freiburg Nach Frontalkollision mit Baslerin: Töfffahrer erliegt Verletzungen Im Kanton Freiburg ist es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Lenkerin verlor in einer Rechtskurve die Herrschaft über ihr Fahrzeug. Dann stiess sie frontal mit einem Motorradfahrer zusammen. 12.07.2022, 11.25 Uhr

Nach dem Zusammenstoss einer Basler Autolenkerin mit einem Töfffahrer bei Alterswil starb der Freiburger noch auf der Unfallstelle. (Symbolbild) Keystone

Durch die Heftigkeit des Aufpralls verstarb der 56-jährige Töfffahrer aus der Region noch am Unfallort bei Alterswil, wie die Freiburger Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die ebenfalls verletzte Autofahrerin wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie bei der Polizei auf Nachfrage von CH Media zu erfahren ist, stammt die 50-jährige Autofahrerin aus dem Kanton Basel-Stadt.