Schweizer Grenze: Drei Einbrecher gefasst – vierte Person gesucht

Französische Grenze Auf Flucht Polizeiauto gerammt: Drei mutmassliche Einbrecher gefasst – vierte Person ist flüchtig An der französischen Grenze ist Schweizer Fahndern ein Auto aufgefallen. Da die Insassen versuchten, sich einer Kontrolle zu entziehen, schoss ein Polizist der Waadtländer Polizei auf einen Reifen. 15.02.2022, 13.03 Uhr

Bei der Festnahme von drei Einbrechern an der französischen Grenze standen nebst Polizisten und Grenzwächtern auch Hunde im Einsatz. (Symbolbild) Keystone

In der Folge konnte auch ein bei Vallorbe ausgelegtes Nagelbrett das Fahrzeug nicht stoppen. Mit vier platten Reifen fuhr der Lenker am frühen Sonntagnachmittag einfach weiter. Als eine Polizeipatrouille das Auto schliesslich einholen konnte, rammte der Lenker dieses – und alle vier Insassen flüchteten zu Fuss.

Wie die Waadtländer Kantonspolizei am Dienstag in einer Mitteilung schreibt, konnten zwei Verdächtige jedoch schnell festgenommen werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen kolumbianischen und einen 27-jährigen chilenischen Staatsangehörigen. Beide seien in der Schweiz auf Durchreise gewesen.

Kurze Zeit später konnte dann auch eine dritte Person in Zusammenhang mit der versuchten Personenkontrolle festgenommen werden. Diese hatte zwar keinen Ausweis, gab aber an, ebenfalls chilenischer Staatsbürger und auf der Durchreise in der Schweiz zu sein. Die vierte Person konnte laut den Behörden bislang nicht festgenommen werden.

Staatsanwalt beantragt Untersuchungshaft

Der zuständige Staatsanwalt hat nach Polizeiangaben Untersuchungshaft für die drei Männer beantragt. Sie werden verdächtigt, in der Schweiz mehrere Einbrüche begangen zu haben.

Wie die Waadtländer Polizei schreibt, ist bei dem Einsatz trotz des Zusammenstosses mit dem Einsatzfahrzeug niemand verletzt worden. Nebst der Kantonspolizei standen auch Gemeindepolizisten und Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit im Einsatz – ebenso Hunde und ein Helikopter. (sat)