Zwei Tote bei Einsturz einer Baugrube – ein Mann wird vermisst

Feusisberg Zwei Tote bei Einsturz einer Baugrube – ein weiterer Mann wird noch vermisst Auf einer Baustelle in Feusisberg ist es zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Zwei Männer erlitten dabei tödliche Verletzungen, ein weiterer Arbeiter wird vermisst. Die Bergungsarbeiten dauern noch an 12.05.2022, 14.41 Uhr

Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot beim Unfallort in Feusisberg im Einsatz. Kapo Schwyz

Der Baugrubeneinsturz in Feusisberg hat am Donnerstagmorgen ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte ausgelöst. Nebst Rettungsdiensten und Feuerwehren stehen auch die Schweizerische Unfallversicherung Suva, das Care Team und das Arbeitsinspektorat des Kantons Schwyz, Bausachverständige, sowie die Schwyzer Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft im Einsatz.

Aus Sicherheitsgründen wird die Bergung der beiden tödlich verunfallten Arbeiter noch einige Zeit in Anspruch nehmen, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die Suche nach dem Vermissten dauert ebenfalls noch an. Aktuell konzentriert sich der Einsatz laut Polizeiangaben auf die notwendigen Sicherungs- und Bergungsarbeiten sowie die Tatbestandsaufnahme. (zim/dpo)