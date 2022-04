Feuerverbot Vorsicht beim Oster-Ausflug: Hohe Waldbrandgefahr im Süden der Schweiz Im Tessin und in Teilen Graubündens besteht derzeit grosse Waldbrandgefahr, über Ostern ist keine Entspannung in Sicht. Auch dort, wo kein Feuerverbot gilt, ist Vorsicht geboten. 15.04.2022, 10.00 Uhr

Im Tessin brannte dieses Jahr schon mehrfach der Wald. Auch im Kanton Graubünden musste die Feuerwehr mehrfach ausrücken. Keystone

Auf der Alpensüdseite herrscht seit Monaten Trockenheit. Seit Ende November 2021 gab es im Tessin und im Süden Graubündens keine ergiebigen Niederschläge mehr. Auch über die Feiertage zeichnet sich keine weitere Entspannung der Lage ab, in grossen Teilen der beiden Kantone besteht erhebliche bis grosse Waldbrandgefahr. Die Behörden mahnen vor Ostern erneut dazu, beim Umgang mit Feuer und Rauchwaren vorsichtig zu sein.

So erinnerte die Tessiner Forstbehörde am Donnerstag daran, dass aufgrund der anhaltenden Trockenheit seit dem 13. Januar im ganzen Kanton ein absolutes Feuerverbot im Freien in Kraft ist. Grillieren im Wald, Lagerfeuer und das Abbrennen von Feuerwerk sind strikt verboten. Weiterhin erlaubt ist gemäss der Kantons-Website die Nutzung mobiler Grills ohne starke Rauchentwicklung in sicherer Entfernung zum Wald sowie das Bräteln auf fest installierten Grills im Garten. Das Feuer muss dabei aber stets beaufsichtigt werden.

Bündner Feuerwehr musste wegen weggeworfener Zigaretten ausrücken

Auch im Kanton Graubünden gilt im Misox, Calancatal, Puschlav und Bergell ein absolutes Feuerverbot. Auch auf der Alpennordseite, wo Feuermachen noch erlaubt ist, raten die Behörden aber zu grosser Vorsicht. Grillfeuer sollen zudem nur in festeingerichteten Feuerstellen entfacht werden. Vor und während der Ostertage stelle sich über den Alpen eine Föhnlage ein, schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Bei starkem Wind sollen Ausflügler deshalb dringend auf Grillfeuer verzichten.

Die Waldbrandgefahr werde noch dadurch verstärkt, dass die Vegetation aufgrund der Trockenheit diesen Frühling langsamer austreibt. Dürres Laub, trockene Gräser und Stauden des Vorjahres gerieten daher sehr leicht in Brand. «Die Feuerwehren mussten wegen sorglos weggeworfener Zigaretten oder nicht richtig gelöschter Feuerstellen bereits einige Male ausrücken», schreibt der Kanton. Rauchwaren und Feuerzeuge dürften nie sorglos weggeworfen, Feuerstellen nur nach vollständiger Löschung verlassen werden.

Wie schnell es gehen kann, zeigt ein Waldbrand, der Ende Januar in Indemini nahe der Grenze zu Italien ausbrach. Ursache war eine nicht vollständig gelöschte Feuerstelle, die zwei Touristen hinterlassen hatten. Das Dorf musste wegen des Feuers evakuiert und der Grenzübergang zu Italien gesperrt werden. Die beiden Männer, die das Feuer mutmasslich verursacht haben, wurden anschliessend verhaftet. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung. (agl)