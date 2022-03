Feuer Waldbrand im Centovalli: Armee hilft mit Helikoptern aus Im Tessiner Centovalli brennt seit Mittwoch der Wald. Nun fliegt die Schweizer Armee mit zwei Helikoptern Löscheinsätze, um den Waldbrand zu bekämpfen. 25.03.2022, 10.53 Uhr

Die Schweizer Armee hilft mit zwei Helikoptern beim Feuerlöschen aus. Schweizer Armee

Am Mittwochnachmittag ist in Verdasio in der Nähe von Locarno ein Waldbrand ausgebrochen. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Nun eilt die Schweizer Armee zur Hilfe. Da die zivilen Ressourcen, insbesondere die Feuerwehr von Locarno und drei zivile Hubschrauber, das Feuer nicht eindämmen konnten, habe der Kanton Tessin die Unterstützung durch die Armee beantragt. Das teilte die Armee am Freitag mit.