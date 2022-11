Feuer Betrunkener legt Brand in Bieler Spital – Patienten in andere Zimmer verlegt Ein stark alkoholisierter Mann hat im Spitalzentrum Biel in der Notaufnahme seine Matratze angezündet. Er verletzte sich dabei leicht. 25.11.2022, 12.57 Uhr

Im Bieler Spitalzentrum ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. (Archivbild) Keystone

Die Berner Kantonspolizei erhielt am Donnerstag gegen 20.15 Uhr eine Meldung, dass in der Notaufnahme im Spitalzentrum Biel ein Brand ausgebrochen ist. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnte das Feuer gelöscht werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wegen des starken Rauches mussten jedoch mehrere Patienten in andere Zimmer verlegt werden.