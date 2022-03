Familiendrama in Montreux Opfer sprangen nacheinander vom Balkon – Sohn noch immer im Koma Langsam kommt Licht ins Dunkel: Die Waadtländer Polizei hat neue Erkenntnisse zum Familiendrama in Montreux von vergangener Woche veröffentlicht. Sie geht von einem kollektiven Selbstmord aus. 29.03.2022, 11.27 Uhr

Vergangene Woche sprangen in Montreux fünf Personen aus dem 7. Stock. Vier davon verstarben. Die Polizei geht von einem kollektiven Selbstmord aus. Keystone

Beim Familiendrama an der Waadtländer Riviera sind am vergangenen Donnerstag fünf Menschen aus dem 7. Stock gestürzt. Der Vater, seine Ehefrau und deren Zwillingsschwester verstarben. Auch die achtjährige Tochter überlebte den Sturz aus über 20 Metern nicht. Der 15-jährige Sohn wurde dagegen in ernstem Zustand ins Spital gebracht. Er befindet sich noch immer im Krankenhaus und liegt im Koma, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.