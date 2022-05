14-Jähriger tötet in Siders seine Mutter

Familiendrama 14-Jähriger sticht in Siders auf seine Mutter ein und tötet sie In Siders ereignete sich ein Familiendrama: Ein 14-jähriger Junge stach mit einem Messer auf seine Mutter ein. Die 41-jährige Frau verstarb. 25.05.2022, 10.43 Uhr

In Siders im Kanton Wallis ereignete sich in der Nacht auf Montag ein Familiendrama. (Symbolbild) Keystone

Wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilt, habe das Jugendgericht eine Untersuchung eingeleitet. Der mutmassliche Täter sei in Untersuchungshaft gesetzt werden. Es gelte die Unschuldsvermutung, betont die Polizei. Das Drama ereignete sich in der Nacht auf Montag.