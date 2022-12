Nach Stromschlag-Drama: Acht Personen angeklagt

Fahrlässige Tötung Nach Stromschlag-Drama am Bielersee: Acht Personen werden angeklagt Nachdem im Mai 2017 im Hafen von La Neuveville BE zwei Frauen und ein Hund gestorben sind, hat die Staatsanwaltschaft acht Personen angeklagt. Sie müssen sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung verantworten. 30.12.2022, 10.09 Uhr

Bei einem Stromunfall im Hafen von La Neuveville starben zwei Frauen und ein Hund. (Archivbild) Keystone

Der Unfall sorgte im Frühling 2017 für Schlagzeilen: Zwei Frauen und ein Hund waren im Hafen von La Neuveville – auf Deutsch Neuenstadt genannt – nach einem Unfall verstorben. Sie waren in den Bielersee gefallen. Während eine Frau kurz darauf im Spital verstarb, konnte die zweite Frau nur noch tot aus dem See geborgen werden.

Die daraufhin eingeleitete Untersuchung zeigte, dass ein Leck an der Stromversorgung schuld am Unglück war. Dieses wurde durch ein beschädigtes Stromkabel an der Hafenabsperrung verursacht und der Strom dann über einen Steg in den See geleitet. Die beiden Frauen und der Hund kamen an dieser Stelle mit dem Wasser in Berührung und erlitten dabei einen Stromschlag. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, schaltete sich das Sicherheitssystem der elektrischen Anlage nicht automatisch aus.

Anklage wegen fahrlässiger Tötung

Da die Ermittlungen nun abgeschlossen sind, hat sie gegen acht Beschuldigte Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Es handelt sich um Personen, die den betroffenen Abschnitt der elektrischen Anlage installiert hatten, und um ehemalige Gemeindeangestellte, wie es weiter heisst. Drei Personen müssen sich zudem wegen Gefährdung durch Verletzung der Baukunde verantworten. Für alle Beschuldigten gelte die Unschuldsvermutung, betont die Staatsanwaltschaft in der Mitteilung.

Ihnen wird vorgeworfen, das Sicherheitssystem der Anlage verändert zu haben – «ohne dass zuvor alle dafür notwendigen Massnahmen getroffen worden waren». Zudem hatten sie die Kontrolle der betroffenen Anlage durchgeführt. Dabei sollen sie die Vorsichtsregeln und die geltenden Vorschriften nicht berücksichtigt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mit einer «vorschriftsmässigen Kontrolle» mögliche Probleme an der Anlage und der Erweiterung, «die nicht den damals geltenden Normen entsprach», vielleicht erkannt worden wären.

Der Prozess soll dann am Regionalgericht des Berner Juras in Moutier stattfinden. (abi)