Europäische Ermittlungen Hausdurchsuchungen in der Schweiz: Schlag gegen Cyber-Kriminelle Ermittler haben eine weltweit operierende Cyber-Bande aufgerollt. 12 mutmassliche Schlüsselfiguren seien identifiziert worden. In der Schweiz und der Ukraine wurden Wohnungen durchsucht. 29.10.2021, 13.41 Uhr

Schlag gegen Cyberkriminelle: Europäische Ermittler haben in der Schweiz und der Ukraine Wohnungen durchsucht. (Symbol) Keystone

Die Verdächtigen sollen für «verheerende Cyber-Attacken» auf grosse Unternehmen und wichtige Infrastrukturen verantwortlich sein. Rund 1800 Opfer in 71 Ländern sollen betroffen gewesen sein, wie Europol und die europäische Justizbehörde Eurojust am Freitag in Den Haag mitteilten.