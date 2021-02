Euromillionen Rekordgewinn: Jackpot über 230 Millionen Franken geknackt Am Freitagabend wurde der Jackpot der Mehrstaatenlotterie Euromillionen geknackt. Der Gewinn über 230 Millionen Franken wurde dabei im Swisslos-Gebiet erzielt. 27.02.2021, 09.53 Uhr

Der Jackpot wurde im Swisslos-Gebiet geknackt. (Archivbild) Keystone

(dpo) Zum Schutz des Gewinners oder der Gewinnerin macht Swisslos keine näheren Angaben dazu, wo der Rekordgewinn erzielt wurde, wie es in einer Mitteilung von Samstag heisst. Nur so viel ist klar: der oder die Glückliche stammt aus dem Swisslos-Gebiet, das neben der Deutschschweiz auch das Tessin und das Fürstentum Liechtenstein umfasst.

Der bisherige Schweizer Rekordgewinn betrug über 183 Millionen und wurde laut Swisslos am 2. Oktober 2018 an eine Gewinnerin in der Nordwestschweiz ausbezahlt.