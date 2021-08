Ertrinkungsgefahr Lebensrettungs-Gesellschaft: Kinder sollen auch im See Schwimmen lernen Damit Kinder den Umgang mit offenen Gewässern lernen, soll der Schwimmunterricht künftig vermehrt in Seen stattfinden. Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft bietet dafür neu Kurse für Lehrerinnen an. 06.08.2021, 07.34 Uhr

Kinder sollen künftig schon in der Schule lernen, wie man sich am offenen Gewässer verhält. (Symbolbild) Keystone

Um herauszufinden, ob der Schwimmunterricht auch in Seen praktikabel ist, organisierte die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) zusammen mit der Luzerner Gemeinde Hochdorf einen Pilotversuch. Im Schuljahr 2017/2018 lernten 120 Schülerinnen und Schüler nicht im Hallenbad oder in der Badi das Schwimmen, sondern im See.

Das Projekt habe in Übereinstimmung mit verschiedenen ausländischen Studien gezeigt, dass Schwimmunterricht im See eine sinnvolle Ergänzung oder gar eine Alternative zum klassischen Unterricht sein könne, falls keine künstlichen Wasserbecken zur Verfügung stehen, wie die SLRG am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Die Gesellschaft hofft darauf, dass das Hochdorfer Beispiel schweizweit Schule macht.

Unterricht soll helfen, Unfälle zu verhindern

Ein grosser Vorteil, wenn Kinder im See ihre ersten Schwimmerfahrungen machen, ist laut der SLRG, dass sie zeitgleich lernen, wie man sich an offenen Gewässern verhalten muss. «Das Schwimmen wird dort erlernt, wo sich zum grössten Teil die Menschen auch in Zukunft aufhalten werden», heisst es in der Mitteilung. Um Unfällen oder gar dem Ertrinken im offenen Gewässer vorzubeugen, mache der Unterricht im See absolut Sinn.

Damit das Schwimmen im See überhaupt Schule machen kann, bietet die SLRG bereits im Herbst einen entsprechenden Kurs für Lehrerinnen und Lehrer an. Zudem stellen die Lebensretter Unterrichtsmaterial zum Thema Wassersicherheit zur Verfügung. (agl)