Erdbeben Epizentrum in Vaduz: In der Ostschweiz bebte die Erde – und das Liechtensteiner Parlament wird live durchgeschüttelt Knapp hinter der Schweizer Landesgrenze bebte die Erde ziemlich heftig. Auch die Sitzung des Liechtensteiners Parlament wurde kurzzeitig unterbrochen. 01.09.2022, 14.31 Uhr

Das Epizentrum des Bebens lag in Vaduz im Fürstentum Liechtenstein. Es war aber weitherum spürbar. Schweizerischer Erdbebendienst an der ETH Zürich

Das Erdbeben mit Epizentrum Vaduz im Fürstentum Liechtenstein hatte eine Stärke von 4,1 auf der Richterskala, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich vermeldet. Gebebt hat es am Donnerstag um 13.57 Uhr. Praktisch zeitgleich registrierten die Sensoren auch ein zweites Beben an gleicher Stelle – dieses hatte aber nur eine Stärke von 2,4.

Volksblatt.li / Youtube

Das heftigere der beiden Erdbeben «dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein», so der Erdbebendienst. «Kleinere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich». Wie das Liechtensteiner Volksblatt in seiner Onlineausgabe schreibt, bebte die Erde just in dem Moment, als das Parlament ein Postulat zur Erdbebenversicherung für Liechtenstein behandelte. Die Sitzung ist rasch unterbrochen worden, die Abgeordneten verliessen den Saal aber eher schmunzelnd als besorgt, wie ein Video zeigt. (mg)