Stadt Bern beleuchtet wieder das Münster aus Sicherheitsgründen

Energiekrise Wegen Flugsicherheit: Bern beleuchtet wieder das Münster Um Strom zu sparen, wird das Berner Münster seit einer Woche nicht mehr angeleuchtet. Nun krebst die Stadt zurück und erhellt wieder die Kirche. Dies, weil sie in der Anflugschneise des Flughafens Belp liegt. 29.09.2022, 17.31 Uhr

Erstrahlt wieder im Licht: Das Berner Münster. Keystone

Das Berner Münster wird ab Donnerstagabend aus Sicherheitsgründen wieder beleuchtet. In der vergangenen Woche wurde das Wahrzeichen der Hauptstadt zusammen mit anderen öffentlichen und historischen Gebäuden nicht mehr beleuchtet. Dies in Hinblick auf eine drohende Strommangellage. Nun macht die Stadt Bern diese Massnahme nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) wieder rückgängig, wie sie am Donnerstag mitteilt.