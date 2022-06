67-Jähriger stürzt nach Gipfel am Eggishorn ab und stirbt

Wanderunfall Allein unterwegs und nicht zurückgekehrt: 67-Jähriger stürzt auf Grat ab und stirbt Auf dem Gratweg des Eggishorn ist ein 67-Jähriger abgestürzt. Dabei verlor der Mann sein Leben. Der Unfall geschah bereits am Dienstagnachmittag. 22.06.2022, 09.19 Uhr

Das Eggishorn bei Fiesch vor dem Matterhorn und dem Weisshorn. Keystone

Der deutsche Staatsangehörige war alleine unterwegs. Als er nicht von seiner Bergtour bei Fiesch heimkehrte, alarmierten Angehörige, die in der Nähe der Bergstation auf die Rückkehr des Mannes warteten, die Rettungskräfte. Gemäss bisherigen Erkenntnissen kam der Mann auf dem Rückweg vom Gipfel vom Weg ab und stürzte über eine Felswand in die Tiefe. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, wie die Kantonspolizei Wallis in ihrer Mitteilung schreibt. (sat)