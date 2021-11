Drohung Polizeieinsatz in Appenzell: 29-Jähriger bedroht Partnerin In der Nacht auf Donnerstag ist die Polizei nach Walzenhausen AR ausgerückt. Ein Mann hatte seine Partnerin bedroht, wobei auch ein Schuss fiel. Verletzt wurde niemand. Die Hintergründe sind unklar. 11.11.2021, 14.11 Uhr

Wo der Mann sich aufhält, ist nicht bekannt. Kapo AR

Um ein Uhr in der Früh ging bei der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden die Meldung ein, wonach in Walzenhausen eine Frau von ihrem 29-jährigen Partner bedroht worden sei. Gemäss bisherigen Informationen kam es dabei zu einer Schussabgabe, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Die Frau befindet sich an einem sicheren Ort.