Drogenhandel: Zwei Dealer von Polizei Winterthur verhaftet

Drogenhandel Drogen im Wert von 1,4 Millionen Franken: Winterthurer Polizei verhaftet Dealerpaar In einem Hobbyraum in Winterthur fand die Polizei 120 Kilogramm Marihuana, 20 Kilogramm Haschisch und 60 Ecstasy-Pillen. Die Drogen im Wert von 1,4 Millionen Franken wurden beschlagnahmt. 13.05.2022, 15.27 Uhr

120 Kilogramm Marihuana, 20 Kilogramm Haschisch und 60 Ecstasy-Pillen sowie mehrere Schusswaffen fand die Polizei im Hobbyraum eines Paares. Stadtpolizei Winterthur

120 Kilogramm konsumbereites Marihuana, 20 Kilogramm Haschisch und 60 Ecstasy-Pillen: Die Stadtpolizei Winterthur und die Kantonspolizei Zürich fanden am Dienstag in einem Hobbyraum Drogen im Wert von rund 1,4 Millionen Franken. Dabei dürfte es sich um einen der umfangreichsten Drogenfunde in der Geschichte der Stadtpolizei Winterthur handeln, wie sie am Freitag mitteilte.