Polizei stellt über ein Kilo Heroin sicher

Drogen Drogendealer von der Polizei mit über einem Kilogramm Heroin erwischt Zusammen mit der Kantonspolizei ist die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag einem albanischen Drogenhändler auf die Spur gekommen. Der 28-Jährige hatte 1,3 Kilo Heroin und Bargeld. 10.01.2022, 10.31 Uhr

Neben Heroin stellten die Fahnder auch Streckmittel und Bargeld sicher. Stadtpolizei Zürich

Ermittlungen hatten ergeben, dass im Raum Bülach Heroin verkauft wurde. Die Stadtpolizei Zürich führte deshalb am Donnerstag zusammen mit Fahndern der Kantonspolizei Zürich eine gezielte Aktion durch. Dabei wurden bei einem 28-jähriger Albaner in Bachenbülach 1,3 Kilogramm Heroin, über 5,5 Kilogramm Streckmittel, 3850 Franken und mehrere hundert Euro Bargeld gefunden. Dies teilte die Stadtpolizei Zürich am Montag mit. Der mutmassliche Drogenhändler sei verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt worden. (wap)