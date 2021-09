Sechs Wochen bis zum Digitaltag: Über 600 gratis Veranstaltungen

Digitaltag 10. November Bevölkerung kann bis zum Digitaltag über 600 gratis Veranstaltungen besuchen In sechs Wochen findet der Digitaltag statt. Bis dahin stehen jedermann und jedefrau schweizweit über 600 kostenlose Veranstaltungen zur Auswahl. Ziel sei es, die digitalen Kompetenzen der Öffentlichkeit zu stärken. 29.09.2021, 11.50 Uhr

Digitalswitzerland will die Schweiz als weltweit führenden digitalen Innovationsstandort stärken. (Symbolbild) Keystone

Als der Digitaltag in der Schweiz 2016 aus dem Boden gestampft wurde, war nur eine Handvoll von Partnern mit an Bord. Mittlerweile sind alle grossen Unternehmen hierzulande aber auch die Kantone und Institutionen wie die ETH Teil der Initiative, wie Marc Walder, Gründer von Digitalswitzerland und CEO des Medienhauses Ringier, am Mittwoch an einer online Medienkonferenz ausführte.