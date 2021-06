Digital «Einen Tisch für zwei bitte»: local.ch bietet Restaurant-Reservation via Sprachsteuerung an Die Suchplattform local.ch will die Restaurantbuchung noch einfacher machen: In einem Pilotprojekt bietet sie die Reservation via Sprachsteuerung auf dem Smartphone an. 01.06.2021, 08.02 Uhr

Per Sprachsteuerung mit dem Smartphone eine Restaurant-Reservation aufgeben: local.ch bietet das Angebot als Pilotprojekt zunächst in Zürich an. Symbolbid: Keystone

Den Restauranttisch für das Wochenende per Sprachsteuerung mit dem Handy reservieren: Dies ermöglicht local.ch neu über eine Integration in den Google-Assistenten. Die Reservation per Sprachsteuerung startet zunächst als Pilotprojekt in Zürich und soll bei Erfolg in der ganzen Schweiz angeboten werden, wie die Such- und Buchungsplattform local.ch am Dienstag mitteilt.