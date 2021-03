Dietikon Verstösse gegen Covid-Verordnung: Polizei kontrolliert Klub- und Vereinslokale Die Zürcher Kantonspolizei hat im Bezirk Dietikon mehrere Klub- und Vereinslokale kontrolliert. Dabei hat sie diverse Verstösse festgestellt, unter anderem gegen die Covid-Verordnung. 19.03.2021, 14.02 Uhr

Im Bezirk Dietikon hat die Kantonspolizei Zürich sechs Klub- und Vereinslokale kontrolliert. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Konkret haben vier von insgesamt sechs Lokalen entweder Gäste bedient oder unerlaubte Veranstaltungen durchgeführt. Darüber hinaus deutete ein Fall auf mutmasslich illegales Glücksspiel hin, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilt. Bei den Kontrollen am Donnerstagabend und frühen Freitagmorgen haben die Polizisten zwei Geldspielautomaten sowie Bargeld in der Höhe von rund 45‘000 Franken sichergestellt.