Wegen Sabotage: Deutsche Bahn im Norden drei Stunden lahmgelegt

Deutsche Bahn Wegen Sabotage: Zugverkehr im Norden Deutschlands war stundenlang lahmgelegt Die Deutsche Bahn ist Opfer eines Sabotageakts geworden. Am Samstagmorgen lag der Schienenverkehr im Norden des Landes drei Stunden lahm. Die Verbindungen in die Schweiz waren nicht betroffen. 08.10.2022, 15.21 Uhr

Für die Verbindungen in die Schweiz hat die Deutsche Bahn Ersatzzüge bereitgestellt. (Symbolbild) Keystone

Am Samstagmorgen ging auf den Zugschienen in weiten Teilen Norddeutschlands nichts mehr. Sämtliche Regional- und Fernverkehrszüge blieben während rund drei Stunden stehen, weil das digitale Funksystem ausgefallen war, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

Am frühen Nachmittag folgten weitere Infos. Der Grund für den Ausfall des Funksystems sei Sabotage an Kabeln, teilte die Bahn mit. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte anschliessend vor den Medien, die Kabel seien an zwei unterschiedlichen Standorten in Deutschland «mutwillig und vorsätzlich» durchtrennt worden. Die Bundespolizei ermittle nun gegen die Täter, so Wissing.

Eine Anfrage bei der SBB ergab, dass das Schweizer Schienennetz nicht von den Störungen in Deutschland betroffen war, weil die Deutsche Bahn Ersatzzüge geschickt habe. Angesprochen auf den ungewöhnlichen Hintergrund der Störung sagte die Sprecherin: «Uns liegen zum Zeitpunkt dieser Anfrage keine Informationen vor, dass es bei den SBB schon jemals zu einem ähnlichen Vorfall gekommen ist.» (gb)