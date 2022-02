Nach Tot eines Taxifahrers: Polizei verhaftet zwei Männer

Davos Nach Tod eines Taxifahrers: Polizei verhaftet zwei Männer Die Bündner Kantonspolizei hat in Davos zwei Männer festgenommen. Sie hatten einen Streit mit einem Taxifahrer, der später tot neben seinem Auto gefunden wurde. 13.02.2022, 15.52 Uhr

Die Bündner Kantonspolizei hat zwei Männer verhaftet. Diese hatten einen Streit mit einem Taxifahrer, der später tot aufgefunden wurde. (Symbolbild) Keystone

Ob die Männer in Verbindung mit dem Todesfall stehen, werde nun geklärt, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Sonntag mit. Es handelt sich dabei um einen 54- und einen 26-Jährigen. Diese hatten gemäss Polizei am frühen Freitagmorgen mit dem verstorbenen Taxifahrer eine Auseinandersetzung. Danach wurde der Fahrer regungslos neben seinem Auto gefunden. Der 53-Jährige verstarb noch vor Ort.