Dällikon Explosionsgefahr nach Brand von Düngerlager In Dällikon hat am Freitagabend ein Betriebsgebäude mit einem grossen Düngerlager gebrannt. Es bestand latente Explosionsgefahr. Verletzt wurde niemand. 01.05.2021, 09.02 Uhr

Wegen der Explosionsgefahr konnten die Feuerwehr das Feuer nur aus grosser Distanz bekämpfen. Kapo ZH

(abi) Die Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich erhielt gegen 19.30 Uhr die Meldung, dass es in einem Betriebsgebäude in Dällikon brenne und es zu einer starken Rauchentwicklung komme. Das teilte die Kantonspolizei Zürich am Samstag mit. Aufgrund der Explosionsgefahr konnten die Einsatzkräfte das Feuer nur aus grosser Distanz bekämpfen. Die Löscharbeiten dauerten denn auch bis nach Mitternacht an.